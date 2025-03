.com - Corinaldo / Successo per “Il Mio Luca”, monologo dedicato a Vialli

Leggi su .com

Un teatro gremito, ha applaudito l’attore Andrea Carlini che ha ricordato il Campione scomparso. L’evento è stato fortemente voluto dal Samp Club “Magna Romagna”VALLESINA, 4 marzo 2025 –di pubblico allo splendido “Teatro Goldoni” di, per ildal titolo “Il Mio” dell’attore Andrea Carlini.La serata, dedicata a Gian, ha visto l’attore genovese e sampdoriano doc protagonista in un racconto virtuale al proprio figlio, in procinto di nascere, del suo mito: Gian.L’attore Andrea Carlini, protagonista dello splendidoal Campione GianTra ricordi, aneddoti, pensieri e gesta del Campione, Carlini ha voluto trasmettere al pubblico le emozioni vissute ammirando il Campione da poco scomparso, in uno spettacolo denso, forte e coinvolgente.