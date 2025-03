Lanazione.it - Coppia di anziani derubata tra le corsie del supermercato

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 4 marzo 2025 – Si sono visti scippare il portafoglio, mentre facevano la spesa, da alcuni giovanissimi che poi si sono dati precipitosamente alla fuga. E per non tornare a casa a mani del tutto vuote, rinunciando anche al pane, alla pasta e ai generi che avevano già messo nel carrello, hanno dovuto attendere l’arrivo di un familiare. Questa la disavventura occorsa ieri verso l’ora di pranzo ad un’anzianadi coniugi, all’interno delCoop di via Busoni. Stando a quanto riferito da una testimone, l’episodio si sarebbe verificato intorno a mezzogiorno. Marito e moglie, entrambi ultrasettantenni, erano impegnati nelle compere fra i vari scaffali, quando tre ragazzi, forse approfittando di un momento di distrazione, si sarebbero impossessati del portafoglio di uno dei due.