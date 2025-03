Sport.periodicodaily.com - Copenhagen-Chelsea: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2024/2025. Compito proibitivo per i danesi che sfidano i superfavoriti per la vittoria finale.si giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 18.45 presso il Parken Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I danesi stanno per concludere il loro campionato dove sono in lotta per il titolo con il Midiylland. In campo continentale si giocherà il tutto per tutto con gli inglesi dopo aver eliminato ai playoff i tedeschi dell’Heidenheim.Gli inglesi si rituffano in Europa per dimenticare le delusioni del campionato, dove negli ultimi cinque incontri hanno ottenuto due vittorie e tre sconfitte. L’obiettivo è quello di conquistare almeno l’Europa League attraverso la conquista della Conference, che fin’ora ha dominato chiudendo al primo posto nella fase eliminatoria.