Napolitoday.it - Controlli per l'anidride carbonica nei Campi flegrei, il sindaco di Bacoli: “Attenzione alta“

Leggi su Napolitoday.it

"Abbiamo completato ianche alle chiese, agli uffici pubblici ed alle scuole private di. E non ci sono anomalie per l'. Le percentuali riscontrate sono molto più basse rispetto alla soglia di criticità. Non vogliamo trascurare nulla. E l'sarà