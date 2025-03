Iodonna.it - Contro la criminalità, l'abuso dei social, la deprivazione sociale. La seconda edizione di Sport Never Stop, dell'Albero della Vita, offre a bambini e bambine che vivono nei quartieri più disagiati delle grandi città un'occasione di riscatto

Leggi su Iodonna.it

Dopo famiglia e scuola, lorappresenta la terza agenzia educativa e non può rappresentare un privilegio solo per pochi. Con la missione di renderlo una possibilità per tutti, contrastando la povertà educativa, torna il progettopromosso da Fondazione L’ETS e Fondazione Conad ETS. Presentato oggi a a Palazzo Marino,cheneipiùl’di praticare gratuitamente e con continuità un’attivitàiva a scelta e di partecipare a laboratori educativi sui valori positivi, sulla corretta alimentazione e stili disani. Nelle Langhe, spazi a misura dei più piccolila povertà educativa X Leggi anche › La povertà si eredita: in Italia un circolo vizioso pesante e difficile da spezzare Quello che può fare lola povertà educativa.