Contributi alle scuole per abbonamenti a giornali | richieste entro il 10 marzo

Leggi su Orizzontescuola.it

Con circolare n. 3670 del 12 dicembre 2024, il MIM ha fornito indicazioni per leinteressate a richiedere il contributo per l'acquisto dia quotidiani e riviste. L'agevolazione è prevista dall’art. 1, comma 389 della legge 160/2019, come modificato dall’art. 1, comma 320 della legge 213/2023. Lepossono essere presentateil 102025.L'articoloperil 10