Conte è riuscito a non far vedere le distanze realizzative tra Napoli, Inter e Atalanta (Corsport)

L’analisi del Corriere dello Sport suldi Antonioe i pochi gol segnati in campionato rispetto alle altre 3 squadre impegnate nella lotta scudetto. Gli azzurri hanno bisogno di qualcosa in più oltre ai gol dei centrocampisti e dei subentrati.Ildiha fatto un capolavoro considerando i pochi gol segnati ()Di seguito quanto si legge sull’analisi del Corriere dello Sport a riguardo:“Ilche punta lo scudetto inseguendo l’e provando a tenere l’a distanza è una squadra da studiare: anima guerriera, equilibrio zen, risorse infinite. Tradotto: non avendo mai potuto contare su un attacco straripante come le rivali, Antonioa equilibrare il sistema a tal punto da azzerare lerispetto alle altre, e soprattutto a motivare anche chi gioca meno fino a farlo risultare risolutivo o decisivo come nell’ultimo caso di Billing.