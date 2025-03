Spazionapoli.it - Conte, addio al Napoli? Spunta il corteggiamento di una big per lui

ildi una big per Antonio: indiscrezione a sorpresa sul suo futuro che spaventa tutti.Antonioha impiegato davvero poco tempo per conquistare il cuore e l’affetto di tutti i tifosi del. Il tecnico azzurro sta infatti facendo quasi un’impresa nel portare questa squadra, nonostante qualche assenza e la cessione di Kvaratskhelia a gennaio, a lottare punto a punto per lo Scudetto contro una corazzata come l’Inter.Continuano però ad impazzire i rumors (di solo questo si tratta al momento) che accostano l’allenatore azzurro ad altre squadre. Molto, in realtà, si basa sui cambi di panchina che dovrebbero coinvolgere club blasonati come Milan e Roma la termine del campionato.Futurola RomaStavolta è il turno della Roma e a svelare qualche retroscena è il giornalista Giulio Cardone al podcast “La Repubblica del Pallone“.