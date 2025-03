Consigliere Trump conferma stop ad aiuti militari Usa a Kiev

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 mar. (askanews) – Ilsenior della Casa Bianca Jason Miller hato martedì che il presidente Donaldha sospeso le spedizioni diall’Ucraina come parte della sua strategia “carota e bastone” per porre fine al conflitto triennale con la Russia. Fox News ha riferito martedì in precedenza, citando un alto funzionario della Casa Bianca, che gli Stati Uniti stanno sospendendo temporaneamente tutti gliall’Ucraina finchénon vedrà l’impegno dinei colloqui di pace. “Il presidenteè l’unica persona, l’unica persona che parla di fermare le uccisioni, e a volte i leader possono usare la carota, a volte possono usare il bastone”, ha detto Miller alla CNN. Sulla sospensione deglistatunitensi a, ilha detto chesta tentando di convincere il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ad accettare un accordo di pace.