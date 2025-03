Formiche.net - Confindustria aggiorna la tabella di marcia sul Pnrr

Leggi su Formiche.net

Due mesi fa l’Italia ha incassato la sesta rata dele chiesto il pagamento della settima (18,3 miliardi). D’altronde, essendo lo Stivale il principale destinatario per volume di risorse (quasi 200 miliardi) in Europa, procedere e lavorare di buona lena è quasi d’obbligo. Il Centro studi diha fatto il punto della situazione sulla messa a terra degli investimenti legati ai fondi erogati dall’Europa.Ebbene, il dato senza dubbio positivo è che, nel confronto internazionale, “nonostante i possibili ritardi di spesa, il piano italiano sta avanzando con una velocità di implementazione superiore ad altri Paesi. L’Italia ha raggiunto il 43% dei traguardi e obiettivi concordati con la Commissione europea contro il 28% medio dei paesi, prendendo come metro di misura un piano che vale almeno 5 miliardi.