Liberoquotidiano.it - Confessa di aver violentato la figlia 14enne della compagna e aggredisce Pelazza: choc a Le Iene | Video

Una storia orribile. Un uomo haripetutamente laquando la donna non era in casa. Poi ha ripreso gli abusi con il telefonino. Ma la ragazza ha deciso di ribellarsi e denunciare tutto alle. Così l'inviato Luigisi è presentato a casa sua per intervistarlo. "Voleva essere penetrata, mi veniva addosso", hato lui. Ma poi lo ha aggredito a calci e pugni. Ora Pasquale, così si chiama l'aggressore, è stato iscritto nel registro degli indagati. Il servizio de Leè andato in onda domenica 2 marzo su Italia Uno. Stando a quanto riporta la Nazione, l'uomo di 53 anni è indagato dai carabinieri di Città di castello perché accusato dalladiabusato più volte di lei. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le(@redazione) Gli investigatori stanno indagando suicon i quali la giovane ragazza aveva documentato gli abusi.