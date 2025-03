Conferma importante per la Juve oltre 145 milioni di euro | ecco su chi punta

Metropolitanmagazine.it - Conferma importante per la Juve, oltre 14,5 milioni di euro: ecco su chi punta

Pierre Kalulu e laancora insiemeal 2025. Come riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe già stato un incontro tra Cristiano Giuntoli e l’agente del difensore francese. Nel faccia a faccia sarebbe stata comunicata l’intenzione da parte della società di riscattare dal Milan il cartellino del calciatore. Lasborserà 14,5per ladi Kalulu a titolo definitivo dai rossoneri.Nella prima parte di stagione Pierre Kalulu ha offerto prestazioni di grande livello tra serie A e Champions League, risultando diverse volte il migliore in campo. La notizia era nell’aria da tempo ma ora si aggiunge un dettaglio: nei giorni scorsi Cristiano Giuntoli ha informato l’agente del classe 2000 che eserciterà la clausola per l’acquisizione a titolo definitivo.