Internews24.com - Conferenza stampa Van Persie pre Feyenoord Inter: «Gli infortuni non sono una scusa per noi, vi svelo la forza della squadra di Inzaghi. Su de Vrij…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneVanpre: le parole del tecnico degli olandesi alla vigilia del match di Champions LeagueLadi Robin Van, allenatore del, alla vigilia dell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League contro l’.COME HO VISSUTO LE PRECEDENTI PARTITE IN CHAMPIONS DEL? – «A casa davanti alla TV. Quando abbiamo visto quel gol in trasferta a Milan, abbiamo fatto tutti un salto in aria, è stato un momento meraviglioso per il».COME MI SPIEGO LA MAGIA DEL CAMMINO IN CHAMPIONS RISPETTO ALLA BRUTTA STAGIONE IN EREDIVISIE? – «Ospitare il Bayern in casa, per esempio, è magia. Questa è la magia di De Kuip. La differenza? Domani proverò questa esperienza. Non vedo l’ora, sarà la mia prima volta in Champions League come allenatore.