Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi pre Feyenoord Inter: «Da quando alleno non mi era mai capitato di essere così in emergenza per gli infortuni, sul recupero di Sommer e le scelte sugli esterni…»

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe Colicchiapre: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida di Champions LeagueLadi Simone, queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di, sfida valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Laavrà inizio alle ore 19:00, noi diNews24 la seguiremo live.COME ARRIVA L’? – «Chiaramente potevano rinviare la partita e ilha fatto bene, penso che l’ottavo di Champions sia qualcosa di importante ed è giusto che abbiano fatto. Noi sappiamo diin difficoltà in un determinato reparto. Probabilmente giocherà uno tra Bastoni ed Acerbi in quel ruolo».SULDI– «Ha lavorato benissimo, ieri e oggi ha fatto due ottimi allenamenti.