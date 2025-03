Internews24.com - Conferenza stampa de Vrij pre Feyenoord Inter: «Sono cresciuto qui, sarà una partita speciale per me. Sui cambi in difesa vi dico questo»

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe Colicchiadepre: le parole del difensore dei nerazzurri alla vigilia del match di Champions LeagueLadi Stefan de, queste le parole del difensore nerazzurro accompagnato dal tecnico Simone Inzaghi alla vigilia di, sfida valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Laavrà inizio alle ore 19:00, noi diNews24 la seguiremo live.COSA SIGNIFICA GIOCARE INSTADIO – «Prima di tutto conosco molto bene l’ambiente, è bellissimo. Si vede che ilè riuscito a tirar fuori qualcosa in pi in Champions battendo anche il Milan. Sappiamo cosa ci aspetta».EMOZIONI PERSONALI – «Sicuramentemolto contento persorteggio,unamoltoper me.