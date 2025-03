Juventusnews24.com - Conferenza stampa Bertolini post Juve Verona: «Abbiamo complicato la partita alla Juventus! Siamo arrivati vicini ad un risultato gratificante…»

di Marco Baridon: le sue dichiarazioni dopo il match della 27ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –, vice di Paolo Zanetti, ha parlato indopo. Le dichiarazioni dopo il match della 27ª giornata di Serie A 2024/25.SCONFITTA – «È un peccato,a poco ad unche sarebbe stato gratificante.difeso per gran parte dellama la sensazione è che glielacomplicata.difeso con ordine, mettendo in campo un grande spirito di sacrificio. In casa ci giocheremo partite importanti efiduciosi per questo finale che si preannuncia difficile ma importante».TCHATCHOUA A SINISTRA – «Valuteremo ogni, con la Fiorentina aveva fatto bene lì.