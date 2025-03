Bergamonews.it - Confartigianato Imprese Bergamo e Koelnmesse insieme per valorizzare il territorio bergamasco e l’imprenditoria locale

Leggi su Bergamonews.it

hanno siglato un importante accordo di collaborazione permanente per promuovere elelocali all’interno delle manifestazioni fieristiche organizzate danella Fiera di.La partnership si pone l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra le parti per garantire il successo delle fiere esistenti, in particolare International Hardware Fair Italy (8-9 maggio 2025) e interzum forum italy (4-5 giugno 2026) e per le nuove manifestazioni chesvilupperà a, offrendo al tessuto economicouna vetrina privilegiata per presentare i propri prodotti e servizi ad un pubblico ampio, qualificato ed internazionale.Grazie a questa collaborazione, leartigiane della bergamasca saranno maggiormente coinvolte e avranno la possibilità di visitare eventi internazionali per interagire e stringere contatti proficui con realtà nazionali ed estere.