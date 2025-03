Anconatoday.it - Conerobus, il presidente D'Angelo: «Ci doteremo di un Direttore Generale». Zinni: «Tavolo tecnico tra le parti»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – In merito al dibattito che negli ultimi giorni ha riguardato l’azienda, l’assessore ai Trasporti Giovannie ildell’azienda Italo d’hanno condiviso una serie di riflessioni e di impegni da mettere in campo per il miglioramento della gestione.