Panorama.it - Condizioni stabili per il Papa, nessuna crisi oggi. Prognosi riservata

LediFrancesco sono rimastenella giornata odierna, senza episodi di insufficienza respiratoria o broncospasmo. Il Pontefice è rimasto apiretico, vigile, collaborante con le terapie e pienamente orientato.Questa mattina è passato all’ossigenoterapia ad alti flussi ed è stato sottoposto a fisioterapia respiratoria, come riferito dal bollettino medico. Durante la notte, come previsto, riprenderà la ventilazione meccanica non invasiva fino a domani mattina. Laresta.Nel corso della giornata,Francesco ha alternato momenti di preghiera e riposo e questa mattina ha ricevuto l’Eucaristia. Non ha ricevuto visite e, al momento, non ne sono previste.Le fonti vaticane sottolineano che il quadro clinico del Pontefice resta complesso e che gli episodi direspiratoria registrati ieri – così come i precedenti – non sono stati inattesi dai medici.