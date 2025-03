Internews24.com - Conceicao Milan, novità sull’esonero: presa una decisione, c’entra l’Inter!

Leggi su Internews24.com

di Redazionedel tecnico rossonero,unadalla dirigenza dei meneghini e paradossalmenteancheCome riportato da La Gazzetta dello Sport, Sergioè stato definitivamente confermato dalsulla panchina fino al termine della stagione. Questo, nonostante gli attuali risultati negativi inanellati dai rossoneri, primo su tutti l’ultimo ko confezionato contro la Lazio (sconfitta per 2 reti ad 1 in favore dei capitolini allenati da Marco Baroni).Finita qui? Per niente, siccome ilavrebbe però dato un indirizzo chiaro al tecnico: cercare di conquistare almeno un posto nell’Europa della prossima stagione, preferibilmente tramite le vittoria della Coppa Italia: possibile secondo trofeo stagionale da mettere in bacheca dopo la Supercoppa Italiana vinta a gennaio.