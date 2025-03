Internews24.com - Conceiçao Milan, la panchina scricchiola. Tutti gli indizi portano all’esonero: due i nomi in pole

di Redazione, la. Molto probabile l’esonero del tecnico rossonero, per il post dueinÈ blackout in casa, dall’eliminazione dalla Champions contro il Feyenoord – prossimo avversario dell’Inter in Champions League – la squadra dinon si è più ripresa. I rossoneri hanno inanellato una serie di sconfitte relegandoli al nono posto in classifica, fuori da qualsiasi posto in Europa. Zero punti in 3 partite, aello la dirigenza inizia a fare i conti con la realtà per cercare di trovare una soluzione a questo momento buio.Come riportato dal Corriere dello Sport, ladinon è più salda come lo era ai tempi della vittoria della Supercoppa. Quei momenti sembrano ormai distanti anni luce, i dirigenti delvalutano la possibilità di esonerare il portoghese e iin lista sono due: l’ex Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi che potrebbe lasciare Marsiglia per il