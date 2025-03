Palermotoday.it - “Con il mare dentro”: al bookstore Flaccovio Mondadori la presentazione del primo romanzo di Claudia Fauzia

Leggi su Palermotoday.it

“Con il” è ildi, ovvero La Malafimmina attivista ed economista specializzata in studi di genere: l’Human Rights Youth Organization le ha assegnato il Premio Rosa Parks 2022 per il suo impegno per la tutela dei diritti umani.racconta la storia.