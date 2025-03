Sport.quotidiano.net - Con il Cagliari, come con il Milan, il tecnico ha inserito 6 giocatori diversi rispetto alla partita prima: un modo per coinvolgere tutti. La legge Italiano: squadra che vince, si cambia

Il Bologna insiste e non molla. Altra vittoria in rimonta. Altra vittoria segnata dagli innesti dicon ilgià precedentemente con Monza, Torino e Monza, in tre delle precedenti quattro gare casalinghe: e fanno cinque in fila in casa. Ma i dati a disposizione dicono che le sceltente di società erisalgono al mercato estivo e invernale, quanto la società ha optato per una rosa lunga, parzialmente asciugata nell’ultima sessione, in virtù dei rientri dighi, El Azzouzi e Aebischer: fuori da agosto, i primi due, da fine ottobre il terzo, senza contare un Ferguson rientrato e tornato a fare la differenza, seppur in un ruolo di mediana che lo rende meno protagonista sotto porta, ma ugualmente fondamentale. Rosa lunga e turn over, con annessa capacità di effettuarlo, gestirlo e far sentirecoinvolti: ecco il principale segreto della rimonta in chiave europea del Bologna.