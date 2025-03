Ilrestodelcarlino.it - Con Fullin la Nuova Virtus torna al successo: "Conosco solo una soluzione: il lavoro"

LaCesena èta a vincere nel campionato di basket di serie B femminile e lo ha fatto in una situazione nella quale il mare mosso che da un paio di mesi sta agitando la squadra di certo non si è ancora calmato. La scorsa settimana, l’ultima goccia caduta su un vaso già colmo d’acqua erano state le dimissioni del tecnico Luca Chiadini, che aveva lasciato la guida di un gruppo già segnato dall’addio durante le fasi di mercato di tre importanti elementi come Cedrini, Clementi e Pollini. La squadra, che aveva collezionato una vittoria nell’arco degli ultimi nove incontri, scivolando dalla terza posizione all’ingorgo di metà classifica, è riuscita a ritrovare i due punti piegando 60-53 la Vis Rosa Ferrara, compagine penultima in graduatoria che finora ha vinto appena due partite.