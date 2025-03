Ilrestodelcarlino.it - Compleanno da favola per Giulietta: la figlia di Valentino Rossi festeggia 3 anni

Pesaro, 4 marzo 2025 – Oggi, la primogenita della leggenda della MotoGpe della modella Francesca Sofia Novello, spegne tre candeline. Ed è stata festa. “Trefa a quest’ora non sapevo ancora quanto potessi amare”, è stato il dolce messaggio della mamma su Instagram, a corredo di una foto col pancione, durante un monitoraggio. Dedica che ha scatenato una pioggia di cuoricini e like.è nata il 4 marzo 2022 all’ospedale di Urbino, dove è venuta alla luce quest’anno anche la sorellina Gabriella, il 4 gennaio. Tutte e due con la “G” come Graziano, papà di. Una festa disuper colorata La Novello oggi ha condiviso sui social alcuni dettagli della festa didella piccola, in corso. Unicorno e i colori dell’arcobaleno, il tema che unisce dolcetti, sculture di palloncini e cup cake.