Iodonna.it - «Compagna di lavoro meravigliosa, gentile, indimenticabile», ha scritto il cantante su Instagram salutando l'attrice e regista. Che ha rivelato le istruzioni date per l'ultimo saluto

C’è anche Adriano Celentano nella lunga lista di personaggi che hanno salutato via social Eleonora Giorgi. L’si è spenta il 3 marzo a 71 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. Insieme al Molleggiato aveva recitato in alcuni film come Mani di velluto e Grand Hotel Excelsior. E proprio con uno scatto dal set e parole piene d’affetto, ilha voluto salutarla per l’ultima volta. Eleonora Giorgi, il dolore dei figli: «Se n’è andata tra le nostre braccia, ma col sorriso» X Leggi anche › Addio a Eleonora Giorgi: l’è morta a 71 anni Eleonora Giorgi è morta: l’addio socialSono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e perfino della politica che hanno dedicato unpensiero all’