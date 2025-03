Sport.periodicodaily.com - Como vs Venezia: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I lagunari sono alla disperata ricerca di punti per tenere vive le speranze salvezza, ma I lariani vogliono un’altra vittoria per allontanarsi ancora dalla zona retrocessione.vssi giocherà sabato 8 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Sinigallia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani sono momentaneamente fuori dalla zona retrocessione visto I sei punti di vantaggio sulla retrocessione diretta. Ma ciò ancora non basta e quindi la squadra di Fabregas dovrà capitalizzare al massimo i turni casalinghi.Malgrado una posizione di classifica assai critica, con il penultimo posto a 18 punti, a meno cinque dalla salvezza diretta. La squadra di Francesco deve rirovare la vittoria che manca da dieci giornate, che può sembrare un’impresa soprattutto tenendo presente il rendimento delle ultime cinque giornate dove sono arrivati soltanto tre punti.