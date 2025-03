Ilgiorno.it - Como, ferito nella lite: la polizia prima lo soccorre e poi lo arresta perché ricercato

Milano, 4 marzo 2025 - Ladi Stato dihato, in base ad un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano, un uomo di 44 anni, originario dello Sri-Lanka con precedenti penali e di. L'uomo era senza fissa dimora ma in regola con le norme sul soggiorno. Intervento alla stazione Nord di Milano Verso la mezzanotte, una volante è stata indirizzata nei pressi della stazione delle Ferrovie Nord Milano a seguito di una chiamata del 44enne. Aveva richiesto l'intervento al 112 Nue dopo unacon un uomo, che poi si è allontanato, e aveva riportato lievi ferite al volto. Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatto con l'uomo, il quale, privo di documenti, ha declinato a voce le sue generalità. Raccolti i dettagli dell'accaduto, gli agenti hanno fatto intervenire il 118 per farlo trasferire all'ospedale di San Fermo della Battaglia in codice verde.