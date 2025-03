Lanazione.it - Comitato paralimpico super star

PERUGIA - Lo sport ancora una volta soto i riflettori a dimostrazione dei valori che rappresenta e che veicola. Succede anche nell’ambito del settore, che anche in Umbria sta dando molte soddisfazioni. Chiara Andidero (medaglia di bronzo al valore-nuoto nei 200 metri farfalla e settimo nei 400 stile libero), Paolo “Dong Dong” Camanni (medaglia d’argento al valore-judo nella categoria J1 - 73 kg) e Marco Peciarolo (palma d’oro al merito tecnico): sono stati loro i premiati nel corso della Cerimonia di consegna delle benemerenze sportive per atleti, dirigenti e tecnici delitalianoRegione Umbria. All’iniziativa, molto partecipata, che si è tenuta nei giorni scorsi alla sala Fiume di palazzo Donini a Perugia, erano presenti Massimo Catarinucci, vicepresidente del Cip Umbria, Maria Rosi, referente Cip Umbria per la Scuola, Pierluigi Vossi, assessore allo Sport del Comune di Perugia, e Francesco Emanuele, storico ex presidente del Cip Umbria.