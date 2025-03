Oasport.it - Come funzionano i cartellini gialli nel ciclismo? Il nuovo regolamento e le squalifiche per “somma”

La nuova stagione del grandesi è aperta con una novità, ovvero il sistema dei. L’UCI ha infatti varato unche prevede delle sanzioni disciplinari per ogni irregolarità commessa dai corridori, con conseguenti periodi di sospensione dopo averto un determinato numero di penalità. Si tratta di una serie di sanzioni volute fortemente dall’Unione Ciclistica Internazionale.Nel caso in cui un ciclista riceva duenella stessa corsa, allora viene escluso da quell’evento e dovrà scontare sette giorni di sospensione a partire dalla data della seconda ammonizione. Se un atleta viene punito con trenell’arco di 30 giorni, allora dovrà fermarsi obbligatoriamente per 14 giorni. Nel caso di seiin 365 giorni allora non si potrà prendere parte a eventi agonistici per 30 giorni.