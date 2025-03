Ilrestodelcarlino.it - Colpo di scena nel delitto Pierina: “Non è Dassilva quello nella cam3”

Rimini, 4 marzo 2025 – Mentre Manuela Bianchi è ancora all’interno dell’ufficio del pm sotto interrogatorio fiume, una ulteriore novità nel corso di questa giornata cruciale per ildi via del Ciclamino è arrivata dagli avvocati di Louis. Rimini 11-02-2025 - Omicidio Paganelli Luoisnotte cam 3 incidente probatorio. Manuel Migliorini - Adriapress. Riario Fabbri e Andrea Guidi, che assistono il 34enne senegalese indagato per omicidio volontario, hanno reso noto “un aspetto preliminare sull’esperimento giudiziale della cosiddetta camminata sotto la” così gli avvocati. L’esito di questa preliminare conclude che “la statura di Louisrisulta incompatibile con l’altezza del soggetto ignoto ripreso dallaalle 22.17 del 3 ottobre 2023”