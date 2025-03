Tvplay.it - Colpo di scena Inter: Inzaghi spiazzato, l’annuncio ha lasciato senza parole

Leggi su Tvplay.it

L’prepara l’impegnativo confronto di Champions League contro il Feyenoord e per l’occasione mister Simoneha ricevuto una notizia inaspettata.L’impegno a Rotterdam contro il Feyenoord vale per l’l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una gara fondamentale per il prosieguo della stagione nerazzurra, nutrita dal desiderio di essere competitivi al massimo non soltanto a livello nazionale bensì anche continentale. Perciò, dopo il pareggio contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, mister Simonestudia l’11 migliore per affrontare la formazione olandese.diha(ANSA) – tvplay Fra calciatori diffidati e carichi da gestire, è arrivata per l’allenatore nerazzurro una notizia inattesa.