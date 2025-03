Velvetgossip.it - Colpi di scena al Grande Fratello 18: Ruta e Fumagalli eliminati nella trentaseiesima puntata

Il 3 marzo 2025, i fan del18 hanno assistito a unacarica di emozioni edi. In questo episodio, Maria Teresae Mattiahanno dovuto abbandonare la Casa, lasciando gli spettatori in trepidante attesa. Condotto da Alfonso Signorini, con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, il programma ha offerto momenti intensi e dinamiche in continua evoluzione tra i concorrenti.un inizio toccanteLasi è aperta con un tributo a Eleonora Giorgi, attrice e ex concorrente delVip, scomparsa poche ore prima della diretta. Signorini ha voluto rendere omaggio alla sua forza e al suo spirito, sottolineando il suo impatto nel mondo dello spettacolo. Questo gesto ha segnato l’inizio di una serata densa di emozioni, preparando il pubblico a ciò che stava per seguire.