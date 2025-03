Ilgiorno.it - Cologno, i bimbi “erranti“: "L’asilo va ristrutturato"

Leggi su Ilgiorno.it

Un centinaio di bambini della scuola dell’infanzia Fratelli Grimm di viale Umbria dovrà essere trasferito in vista della ristrutturazione della scuola. Questa, a oggi, è l’unica notizia certa. Ci sono sei sezioni da traslocare, ma ancora non si sa bene dove né come e in quali tempi. L’amministrazione aveva pensato al plesso di viale Lombardia, in un altro quartiere. Una distanza che ha suscitato non poche rimostranze tra i genitori e anche un primo stop, nei giorni scorsi, da parte della dirigente scolastica. A nulla di definitivo è valso anche l’incontro pubblico organizzato dal sindaco Stefano Zanelli per tranquillizzare le famiglie. "Siamo costretti a intervenire perché il tetto non reggerebbe altre infiltrazioni. Già con l’ultimo intervento tampone abbiamo scongiurato l’inagibilità. L’ipotesi del trasferimento in via Lombardia era stata concordata a novembre".