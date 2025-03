Romatoday.it - Colli Aniene, dopo la gara andata deserta è stato pubblicato il nuovo bando per la gestione del campo di via degli Alberini

Leggi su Romatoday.it

Untentativo per trovare un gestore per ilsportivo di via, ache la primaera, il IV municipio hailper concedere in affidamento l’impianto per i prossimi 15 anni.La nuovaper il centro sportivo di via.