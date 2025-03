Ilgiorno.it - Collettivo: "Minata la libertà d’espressione". Ma la preside si schiera per il pluralismo

"IlPrimavera del liceo scientifico Leonardo da Vinci denuncia con forza le restrizioni imposte alladi espressione e di azione degli studenti all’interno dell’istituto". Si legge nella nota stampa diffusa ieri, dopo l’ultimo Consiglio d’Istituto tenutosi il 25 febbraio. La scuola era finita al centro delle cronache un mese fa dopo che un professore aveva dichiarato di essere stato sottoposto a provvedimento disciplinare per avere "denunciato l’odio contro Israele in occasione del Giorno della memoria" come reazione alla decisione degli studenti del"che sono andati nelle classi per riportare il contenuto di un volantino" che la scuola aveva vietato di propagandare. "Il divieto di distribuire un volantino ritenuto “troppo politico” – scrivono i ragazzi – ha limitato ladi espressione".