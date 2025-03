Romadailynews.it - Colleferro, furto in casa di un’anziana: arrestata 41enne per droga, armi e ricettazione

Leggi su Romadailynews.it

Indella donna trovati gioielli rubati, cocaina, oltre 53mila euro in contanti e due pistoleUnin un appartamento di, in provincia di Roma, ha condotto la polizia a smascherare una presunta attività di spaccio e.Gli agenti del commissariato locale, sotto il coordinamento della Procura di Roma, hanno individuato unaresidente ad Ardea come possibile responsabile.Durante la perquisizione della sua abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto in un armadio diversi gioielli di valore, tra cui orologi, spille, bracciali, anelli e collane, oltre a involucri di cocaina e bilancini di precisione.In un vano segreto all’interno dell’anta, la polizia ha inoltre scoperto più di 53mila euro in contanti, ritenuti il possibile provento dell’attività di spaccio.