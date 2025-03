Sololaroma.it - Club Brugge-Aston Villa 1-3, De Cuyper non basta: Asensio decisivo

Il quadro degli ottavi di finale di Champions League si è finalmente aperto. La prima partita in programma per questo turno ha visto contrapposte due squadre che hanno stupito, in questa edizione della Coppa Campioni. Stiamo parlando della sfida frae l’, andata in scena alle 18:45 allo stadio Jan Breydel Stadium. L’incontro si è concluso con il risultato di 3-1 in favore degli ospiti, che sono passati negli ultimi 10? minuti.Primo tempo che entra subito nel vivo, con Bailey che porta in vantaggio al 3? iins. I belgi non accusano il colpo e pareggiano i conti al 12? con De. Nella ripresa il copione non sembra cambiare, fino all’82’. I ragazzi guidati da Unai Emery siglano il 2-1 grazie all’autogol di Mechele, mentrecala il tris nel finale mandando in orbita la sua squadra.