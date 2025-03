Gossipnews.tv - Clizia Incorvaia Furiosa: L’Attacco ai Vip Per Eleonora Giorgi!

Dopo la scomparsa disi scaglia contro alcuni vip con accuse durissime. Ecco che cosa è successo!Nelle ore successive alla scomparsa di, la sua nuoraha deciso di rompere il silenzio, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Attraverso i suoi profili social, l’influencer ha lanciato frecciate molto dirette verso alcuni personaggi famosi, accusandoli di sfruttare il dolore della famiglia solo per raccogliere like e consensi facili. Un’accusa che ha scatenato reazioni e acceso il dibattito online.non ha mai nascosto il fortissimo legame costruito con, considerata da sempre una seconda madre. Dopo averle dedicato una poesia carica di emozione e ricordi, laha voluto mettere in chiaro un punto: non tutte le lacrime pubblicate sui social sarebbero sincere.