Claudio Lippi contro Paolo Bonolis: "Prevaricatore"

Il conduttore tvaccusa il collegadi essere un: “è un Gemelli, tende a prevaricare, l’ultima parola è sempre la sua”, dice in un’intervista al Corriere della Sera.I due hanno lavorato insieme tra il 2003 e il 2004 a Domenica In, su Rai 1, un’esperienza chericorda come “orrenda”.“Con Magalli – racconta – dovevamo presentare un gioco. Forse una volta saremmo riusciti a dire una frase intera, prima che intervenisse lui. Eppure mi diceva: ‘Sei il mio maestro’. Non andai all’ultima puntata, mi diedi malato.se la legò al dito”.Tuttavia i rancori fra i due sembrano appartenere ormai al passato: “Ci siamo incontrati la settimana scorsa, in treno. È stato cordiale. Nessun rancore”, spiega.Il conduttore tv ebbe dissidi anche con Paola Perego ai tempi di Buona Domenica, su Canale 5: nel 2006 abbandonò il programma dopo solo cinque puntate.