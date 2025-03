Ilrestodelcarlino.it - Classifica ospedali Emilia-Romagna. Visite, esami e tempi: quali sono i problemi

Ravenna, 4 marzo 2025 – I noditanti e ben conosciuti: le difficoltà del Pronto soccorso, la mancanza di personale, idi attesa pereddi cui soffre tutto il mondo sanitario e che si sentono anche a Ravenna. Nei giorni scorsi il nostro ospedale, in particolare, si è posizionato 92esimo (su 133) nelladella rivista americana Newsweek, ultimo ine penultimo in regione. “Ma quanti sidavvero letti i criteri con cui vengono formulati i giudizi?” si chiede il direttore generale dell’AuslTiziano Carradori. Carradori, ritiene ingiusta la valutazione? “Dizioni ce netante, nei giorni scorsi abbiamo visto anche i risultati basati sulla griglia dei Lea, i livelli essenziali di assistenza. Ma uno stesso oggetto valutato con strumenti diversi o a seconda del soggetto scelto per la valutazione può dare risultati diversi.