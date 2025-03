Anticipazionitv.it - Clamoroso ritorno all’Isola dei Famosi: novità su conduttrice, inviato e opinionisti

La prossima edizione de L’Isola deisi preannuncia ricca di cambiamenti. Veronica Gentili sembra ormai certa alla conduzione, mentre per il ruolo disi fa strada Pierpaolo Pretelli. La grande sorpresa potrebbe essere Simona Ventura, che potrebbe tornare nel reality, ma come unica opinionista. Tuttavia, Mediaset starebbe ancora valutando l’opzione di confermare Dario Maltese e richiamare Vladimir Luxuria. Il cast definitivo non è ancora confermato, ma le trattative sono in corso.Isola dei2025: Veronica Gentili verso la conduzioneLa conduzione de L’Isola dei2025 sarà affidata a Veronica Gentili. “A timonare come detto ci sarà Veronica Gentili, nonostante Banijay spingesse per la Blasi” ha riportato Il Messaggero. La giornalista edi Le Iene si prepara quindi a prendere il posto che l’anno scorso è stato di Ilary Blasi, anche se molti speravano neldi Simona Ventura in questo ruolo.