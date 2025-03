Iltempo.it - "Clamorosa novità": Ventura pronta al grande ritorno? Dove potremmo vederla

Leggi su Iltempo.it

A volte ritornano. E se si parla dell'Isola dei famosi, ai nastri di partenza dopo il lunghissimoFratello, allora c'è già odore di scoop. Andiamo per gradi: ildi cui si vocifera è di Simona, la conduttrice storica dell'Isola (ai tempi di Rai). Ora è impegnata con "Citofonare Rai Due", il programma in onda ogni weekend. Ma, a quanto pare, laha lasciato "Arcobaleno Tre" di Lucio Presta (anche se i rapporti sono rimasti buoni) ed è approdata alla ITC2000 di Beppe Caschetto. Quindi, secondo rumors, questo passaggio potrebbe aver aperto le porte allaper un nuovo impegno televisivo. La spifferata arriva da TvBlog. Che scrive: “Secondo quanto apprendiamo ci potrebbe essere unaproprio per quel che riguarda il parco opinionisti de L'isola dei famosi 2025.