Cioccolatò e Salone del vino rilanciano gli eventi di degustazione a Torino

Piace e accontenta pubblico e commercianti la nuova formula di. La rassegna dedicata al cioccolato si è svolta da giovedì a domenica in Piazza Vittorio e ha fatto registrare oltre 100 mila presenza con vendite al di sopra delle aspettative degli espositori. Un evento rilanciato nel migliore dei modi, che è stato giudicato positivamente dai partecipanti, con il totale degli espositori presenti che hanno già dichiarato di voler partecipare anche alla prossima edizione. E c’è anche chi rilancia: la proposta è di un evento più “lungo”, con aperture fino a tardi nel fine settimana, e addirittura l’ipotesi di estenderlo su più weekend. Successo anche per ildel, alla sua terza edizione, che si è svolto nello stesso weekend alle OGR. Lunghe code nella giornata di sabato 1° marzo, sin dalla prima apertura delle porte, a cui è seguita una grande affluenza per tutta la domenica, con oltre 9 mila ingressi alle OGRdurante il weekend, cuore della manifestazione deldel, a cui si sono aggiunti i circa 2mila operatori professionali che hanno partecipato alla giornata B2B di lunedì 3 marzo, tra tante aziende del territorio, enoteche, ristoratori e buyer provenienti dall’estero, grazie alla collaborazione con Unioncamere Piemonte.