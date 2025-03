Quotidiano.net - Cina pronta a combattere la guerra commerciale con gli Usa fino alla fine

Laha assicurato di volerin fondo se gli Usa decideranno di spingere per una, dopo l'entrata in vigore delle tariffe al 10% aggiuntivo di Donald Trump su tutte le importazioni made in China a cui, a stretto giro, Pechino ha risposto con dazi tra il 10-15% a colpire il settore agroalimentare americano. "Se gli Stati Uniti persistono nel condurre unatariffaria, unao qualsiasi altro tipo di, la parte cinese li combatteràin fondo,a una amara conclusione", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, nel briefing quotidiano.