Cina: eletto presidio, stabilita agenda di sessione legislativa annuale

I deputati della 14ma Assemblea nazionale del popolo (NPC) si sono riuniti oggi a Pechino in una riunione preparatoria per eleggere ile stabilire l’della terzadella 14ma NPC, il cui inizio e’ previsto per domani. Zhao Leji, presidente del Comitato permanente dell’NPC, ha presieduto la riunione preparatoria. Tutti i lavori preparatori per lasono stati completati, ha dichiarato Zhao. E’ statoundi 176 membri, con Li Hongzhong come segretario generale della. La riunione preparatoria ha anche adottato l’della prossima: – deliberare il rapporto sul lavoro del governo; – esaminare il rapporto sull’attuazione del piano nazionale di sviluppo economico e sociale per il 2024 e sul progetto del piano per il 2025, nonche’ il progetto del piano nazionale per lo sviluppo economico e sociale per il 2025; – esaminare il rapporto sull’esecuzione del bilancio centrale e di quelli locali per il 2024 e sul relativo progetto per il 2025, nonche’ il progetto di bilancio centrale e di quelli locali per il 2025; – deliberare il progetto di legge presentato dal Comitato permanente dell’NPC sulla revisione della bozza di emendamento della Legge sui deputati all’Assemblea nazionale del popolo e alle assemblee popolari locali a vari livelli; – deliberare il rapporto di lavoro del Comitato permanente dell’NPC; – deliberare il rapporto di lavoro della Corte suprema del popolo; – deliberare il rapporto di lavoro della Procura suprema del popolo.