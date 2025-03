Quotidiano.net - Cina avverte gli USA: contromisure pronte in risposta ai nuovi dazi

Lamette in guardia gli Stati Uniti assicurando che adotterà tutte le necessariese Washington deciderà di procedere con iUsa aggiuntivi del 10% sulle importazioni di tutti i beni made in China. A poche ore dalla loro entrata in vigore, Pechino, ha riferito un portavoce del ministero del Commercio in una nota, ha espresso "il suo forte disappunto nei confronti di tutto questo e in modo deciso vi si oppone. Allo stesso tempo, prenderemo leper tutelare in modo risoluto i nostri diritti e interessi e legittimi".