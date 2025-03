Anteprima24.it - Cimitero, ecco la proposta per creare nuovi spazi per le sepolture

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 330 trasemplici ed edicole iloculi che possono essere creati all’interno deldi Salerno in due aree ancora vuote presso il Varco cinque. Laè stata avanzata dal consigliere comunale del partito socialista Filomeno Di Popolo, un ‘esperto’ del Camposanto di’ Brignano che ha guidato per otto anni come Direttore. Oggi dai banchi della maggioranza, il consigliere si è fatto portavoce delle esigenze dei cittadini salernitani di trovareall’interno del, dove la richiesta di nuoveè sempre molto forte. Tant’è che lo stesso consigliere comunale ha annunciato che nelle prossime sedute dell’assise civica si farà portavoce anche di una nuovaper realizzare un nuovo, nella zona orientale di Salerno.