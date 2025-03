Bolognatoday.it - "Ciao! Leggo la bibbia": il nuovo spettacolo comico di Laura Tanfani

Leggi su Bolognatoday.it

Lacome non l’avete mai sentita raccontare, tra storie incredibili e appassionanti, battaglie, amori, famiglie, tradimenti e “magie”; perché lanon è soltanto un testo sacro ma è anche un libro che non ha niente da invidiare a fantasy come Harry Potter o Il Signore degli Anelli. Da.