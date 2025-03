Liberoquotidiano.it - "Ci ho vissuto insieme, io so chi sono". Rita Dalla Chiesa manda ai matti la sinistra | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

, figlia del grande generale Carlo Alberto, uccisomafia, e deputata di Forza Italia è ospite di Quarta Repubblica, programma in onda tutti i lunedí alle 21.30 su Rete 4 e condotto da Nicola Porro, che approfondisce i temi di politica e attualità. Sul tavolo la discussione verte sulla decisione presa da Papa Francesco, che pur sta vivendo giorni difficili in ospedale al Gemelli di Roma, di beatificare la figura di Salvo D'Acquisto. Militare italiano, vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri Reali, è stato insignito della medaglia d'oro al valor militare per essersi sacrificato, il 23 settembre 1943, per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della Seconda guerra mondiale. Questo il pensiero della: "Parlo da figlia di un uomo che è stato ucciso.